Реал – Манчестер Сіті: Гвардіола анонсував повернення Стерлінга

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відповів на запитання журналістів напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

"Це велика можливість. Ми зіграємо проти королів цього турніру. Ніколи не знаєш, що тебе очікує. Ми намагалися підготуватися.

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Бажання перемогти присутнє, без цього неможливо виграти. Та це всього лиш гра. Передусім ми повинні зіграти добре. Ми повинні бути сильними та якісними в багатьох компонентах. Ми можемо контролювати гру якнайкраще, а там побачимо.

Стерлінг готовий. Він у приголомшливій формі, а те, як він відновлюється, неймовірно", – цитує іспанця Manchester Evening News.

Нагадаємо, що матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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