"У команди все гаразд, всі сфокусовані. Ми маємо чудовий шанс вийти у ще один фінал Ліги чемпіонів. Розуміємо, що матч буде непростим, але ми впевнені у своїх силах. У нас невелике відставання, але завтра це виправимо.

Анчелотті анонсував завершення кар'єри

Завтра ми побачимо чудовий матч між двома чудовими командами з відмінними гравцями. Для гри в півфіналі Ліги чемпіонів недостатньо лише гарячого серця і мотивації. Це важливі компоненти, але цього недостатньо.

Є багато індивідуальних аспектів. Для перемоги у Лізі чемпіонів необхідний збіг певних обставин. Якщо ми завтра переможемо, це станеться не через нашу мотивацію чи чарівну атмосферу, а завдяки нашій колективній відданості справі та індивідуальним якостям наших гравців", – цитує Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Ман Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал ЛЧ