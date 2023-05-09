Артем Мілевський залишається палким прихильником футболу, хоча сам вже давно не грає.

Мілевський з дитинства за Реал / Фото зі соцмереж

Колишній форвард Динамо та збірної України показав свої приготування до нинішнього півфіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті.

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Мілевський ніколи не приховував, що є фанатом мадридського клубу. Артем вже одягнув ретрофутболку Реала і написав у соцмережах: "Бланкос сьогодні!".

Додамо, що стартовий свисток зустрічі Реал – Манчестер Сіті пролунає о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь на полі "містян" відбудеться 17 травня. У іншому півфіналі ЛЧ зійдуться Мілан та Інтер.

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів