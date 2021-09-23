Злива голів розпочалася ще в першому таймі. За Реал дублем відзначився Марко Асенсіо, а ще один гол забив Карім Бензема. Балеарці відповіли влучним ударом Лі.

Реал завдяки феєрії Бензема та хет-трику Асенсіо знищив Мальорку й очолив турнірну таблицю Ла Ліги

По перерві команда Карло Анчелотті оформила ще три взяття воріт. По голу до свого активу записали Бензема, Іско та Асенсіо. Для останнього це другий хет-трик у кар'єрі та перший у футболці Реала. Марко став лише шостим гравцем "вершкових", який оформив хет-трик у XXI сторіччі в матчі Ла Ліги.

Є привід для святкування і в Бензема. Карім забив 200-й гол у чемпіонаті Іспанії, увійшовши в топ-10 бомбардирів турніру за всю його історію. 33-річний француз демонструє відмінну форму на старті сезону. За 6 турів Бензема набрав 15 очок за системою "гол+пас" (8+7). Це рекордний показник для топ-чемпіонатів Європи у поточному сторіччі.

Реал набрав 16 очок і одноосібно очолює турнірну таблицю Прімери. Мальорка замикає топ-10, маючи в активі 8 залікових пунктів.

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