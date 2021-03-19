"Ми знаємо труднощі на цьому рівні. Це буде дуже складно, особливо фізично.

Ліверпуль – Реал: Клопп пригадав фінал Ліги чемпіонів у Києві

Я не можу сказати, хороше це чи погане жеребкування. Все змінюється. Подивіться на Ліверпуль, вони погано грали, але зараз у них все в порядку. Ми теж були на межі, але тепер ми тут", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, перша зустріч цих суперників в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 6 квітня. Востаннє Реал та Ліверпуль зустрічались у травні 2018-го у Києві (3:1), розігруючи трофей ЛЧ.

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