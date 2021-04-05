"Це сильно допомагає, якщо ви довше працюєте разом в обороні. Уся лінія грала проти Арсенала дуже рішуче, всі відчували відповідальність. Завтра цей момент зіткнеться із підходящим випробуванням. Цей суперник вимагає організованої гри в обороні, і нам потрібно довести, що ми на правильному шляху.

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Наша команда створена для таких ігор. Ми будемо протистояти команді, що грає у футбол, це допоможе нам, надасть шанс. Кожен каже, що мадридський Реал є фаворитом, а в нас немає проблем із роллю претендента.

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Я не настільки сповнений рішучості довести світу, наскільки ми сильні, я хочу показати нашим фанатам, що ми продовжуємо битися. Ми хочемо витиснути з цього сезону максимум. Нещодавно ми створили кращий фундамент і все ще ведемо боротьбу.

Завтра ми повинні кинути виклик Реалу, який справді переживає хороший омент. Дуже досвідчена команда. Якщо хтось і знає, як виграти Лігу чемпіонів, то це Мадрид", – цитує німця офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 6 квітня. Початок поєдинку о 22:00.

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