Реал приймає Леганес у 29-му турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч між Реалом та Леганесом розпочнеться о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі зустріч можна переглянути на Megogo за умови наявності підписки.

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В основі на цю зустріч, як і обіцяв Анчелотті, вийде Андрій Лунін, оскільки Тібо Куртуа перебуває в лазареті. А от Вінісіус доволі неочікувано опинився на лаві запасних.

Стартовий склад Реала: Лунін – Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія – Модріч, Камавінга – Беллінгем, Гюлер, Діас – Мбаппе.

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