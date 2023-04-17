"Ми мотивовані, як завжди в матчах цього турніру. Нам потрібен ідеальний виступ, тому що ми всі знаємо, що в цьому турнірі може трапитися все що завгодно. Ми не забігаємо наперед, йдемо від гри до гри, наша мета – півфінал. Якщо нам вдасться знову вийти в півфінал Ліги чемпіонів, це буде вражаючим досягненням. Реал – король цього змагання.

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Іноді ти впевнений, що в тебе є чіткий стартовий склад. Але в один із днів інші гравці зіграють так, що твоя думка в цьому питанні змінюється. Реал – команда з глибиною складу, тому думати тільки про 11 гравців було б нешанобливо щодо решти. У нас є більше 11 гравців, які заслуговують на те, щоб грати просто зараз.

Візит Тодда Бьолі в роздягальню? Челсі переживає важкий момент, але це робить завтрашню гру для них хорошою можливістю виправити ситуацію. Я думаю, що промова власника може стати важливою мотивацією для гравців. Я б не відчував дискомфорт через бажання боса спілкуватися зі мною після кожного матчу. Власник клубу має на це право".

Анчелотті змінив позицію Крооса на полі, помістивши його в центр півзахисту, і самому гравцеві нова позиція не дуже подобається.

"Я не думаю, що для нього це сильно зміниться, тому що його функції як під час атаки, так і під час оборони не змінилися. У сучасному футболі доводиться захищатися всім складом, тому він повинен відпрацьовувати в обороні незалежно від того, чи грає він на позиції опорного півзахисника або на іншій позиції", – наводить слова Анчелотті Managing Madrid.

У першому матчі Реал здолав Челсі з рахунком 2:0. Зустріч-відповідь відбудеться в Лондоні у вівторок, 18 квітня.

Реал переміг аутсайдера перед виїздом у Лондон – 35 ударів, 2 стійки Бензема та шедевр Начо допомогли дотиснути Кадіс