Напередодні фіналу Кубка Іспанії "бланкос" хотіли замінити суддівську бригаду, оскільки керівництво клубу вважає, що рефері матчу "упереджені". Журналіст Льюїс Флакер розкритикував Реал за галас, який розгорівся у пресі.

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"Реал – найменший великий клуб у світі. Він стає королем істерик. Не знаю, що привело Мадрид до реальності, в якій їм здається, що це найкращий спосіб існування", – сказав оглядач Барселони на Cadena SER, диктор і журналіст Льюїс Флакер.

Нагадаємо, що Реал та Барселона зіграють у фіналі Кубка Іспанії сьогодні, 26 квітня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

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