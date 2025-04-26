"Реал – король істерик": іменитий каталонський журналіст принизив мадридців після суддівського скандалу
Спроба Реала замінити бригаду арбітрів і роздування скандалу викликали обурення ЗМІ.
Напередодні фіналу Кубка Іспанії "бланкос" хотіли замінити суддівську бригаду, оскільки керівництво клубу вважає, що рефері матчу "упереджені". Журналіст Льюїс Флакер розкритикував Реал за галас, який розгорівся у пресі.
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"Реал – найменший великий клуб у світі. Він стає королем істерик. Не знаю, що привело Мадрид до реальності, в якій їм здається, що це найкращий спосіб існування", – сказав оглядач Барселони на Cadena SER, диктор і журналіст Льюїс Флакер.
Нагадаємо, що Реал та Барселона зіграють у фіналі Кубка Іспанії сьогодні, 26 квітня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.