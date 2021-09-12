Захисник Лестера Уеслі Фофана не відкидає можливого переходу до мадридського Реала у майбутньому.

"Чутки про Реал – честь для мене, адже це команда моєї мрії. Це найбільший клуб світу, і я мрію про те, щоб грати за нього", – наводить слова Фофана Marca.

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Зазначимо, що наприкінці трансферного вікна до Реала перейшов близький друг оборонця Лестера – Едуардо Камавінга. Наразі Фофана не може допомогти своїй команді на футбольному полі, оскільки отримав жахливу травму під час передсезонної підготовки.

До слова, у минулому сезоні Уеслі провів 42 матчі за Лестер в усіх турнірах, записавши до свого активу 1 асист.

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