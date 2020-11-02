"Це матч групового раунду, але він дуже важливий і для нас, і для суперника. Завдання – йти вперед і вийти з групи. Ми знаємо, що нас чекає зустріч з командою, яка довела свою силу в останні роки.

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Ми ставимося до Реалу з великою повагою, але хочемо зіграти за рахунок своїх козирів.

Зінедін Зідан – виняткова особистість. Як про гравця про нього не варто навіть заїкатися, все ми його прекрасно знаємо. Він завжди працював без відпочинку, був на тренуваннях в перших рядах, незважаючи на свій природний талант. Це чудова людина. Можу сказати про нього тільки хороше. Його завжди всі будуть тільки любити", – цитує Конте сайт УЄФА.

Зустріч Реала та Інтера відбудеться 3 листопада, початок о 22:00.

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