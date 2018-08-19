Реал – Хетафе: Лунін не потрапив у заявку на матч

Наставник Реала Хулен Лопетегі оголосив список із 19 футболістів, які заявлені на матч 1 туру Прімери 2018/19 проти Хетафе. Українець Андрій Лунін не потрапив у заявку.

Український голкіпер Андрій Лунін не візьме участі в матчі 1 туру чемпіонату Іспанії Реал – Хетафе. Хулен Лопетегі не включив екс-воротаря Зорі у заявку на поєдинок, інформує офіційний сайт "Королівського клубу".

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Натомість у заявці є Кейлор Навас, Тібо Куртуа та Кіко Касілья. Нагадаємо, Андрій Лунін провів кілька передсезонних матчів у складі Реала та отримав непогану оцінку за свою гру. Проте після підписання мадридцями Тібо Куртуа майбутнє голкіпера в Мадриді під питанням – повідомлялось, що українець може піти в оренду.

Матч Реал – Хетафе розпочнеться сьогодні о 23:15.