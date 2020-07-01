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Реал – Хетафе: Азар не потрапив до заявки мадридців – відомі причини

1 липня 17:57 - Читать на русском
Реал – Хетафе: Азар не потрапив до заявки мадридців – відомі причини
Бейл, Куртуа, Азар / Фото ФК Реал

Королівський клуб обрав гравців, які захищатимуть кольори команди в рамках 33-го туру Ла Ліги.

79’ Серхіо Рамос
 
79’ Серхіо Рамос

Наставник Реала Зінедін Зідан обрав 24-х гравців, які потрапили до заявки "вершкових" на поєдинок проти Хетафе. У списку не знайшлось місця для зіркового хавбека Едена Азара.

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За інформацією Marca, тренерський штаб мадридців вважає, що 29-річний бельгієць ще не набрав свою оптимальну форму після травми, і не хоче ризикувати здоров'ям півзахисника.

Нагадаємо, після 33-х турів Реал випереджає Барсу на одне очко, але у мадридців ще є гра у запасі проти Хетафе, яка відбудеться 2 липня, початок о 23:00.

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Теги
Реал Мадрид - Хетафе Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зінедін Зідан Еден Еден Азар
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