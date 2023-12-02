Українець Андрій Лунін знову зіграє за Реал. Дивіться стартові склади Реала та Гранади, а також де дивитись матч 15-го туру Ла Ліги.

Попри заяви Анчелотті про те, що Кепа відновився від травми, все ж саме Андрій Лунін захищатиме ворота Реала у поєдинку проти Гранади. Матч наживо можна подивитись на MEGOGO.

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Стартовий склад Реала: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді – Вальверде, Кроос, Браїм Діас – Родріго, Беллінгем, Хоселу.

Стартовий склад Гранади: Фернандес – Санчес, Манафа, Мікель, Торрент, Нева – Узуні, Гумбау, Руїс, Сарагоса – Бойє.

Додамо, що поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. Наразі Реал другий у чемпіонаті з 35 очками, але у першої Жирони на 1 зіграний поєдинок більше.

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