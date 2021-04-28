"У другому таймі ми були набагато кращими, значно краще організували гру. Вони почали сильно і швидко, але я вважаю, що результат справедливий.

Реал — Челсі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми хотіли пресингувати один на один, але коли це не виходить добре, то все стає важким. Після того, як ми забили, стали краще і краще контролювали гру. Ми "живі" і переходимо до другого матчу з ідеєю перемоги. Загалом, задоволені сьогоднішнім вечором. Ми знаємо, що Челсі сильний на половині поля суперника, вони дуже конкурентні і не поступаються. Недарма ця команда потрапила у півфінал", – цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що матч-відповідь у Лондоні відбудеться вже наступної середи (5 травня).

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