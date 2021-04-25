Головний тренер Реала Зінедін Зідан отримав дві новини з лазарету напередодні ЛЧ: хорошу і не дуже.

Тоні Кроос у неділю, 25 квітня, провів повноцінне тренування у загальній групі "вершкових". Німець вже готовий до матчу проти Челсі, інформує AS.

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А от участь Ферлана Менді у першому півфіналі Ліги чемпіонів досі під питанням. Француз повністю не відновився від м'язового пошкодження та пропустив недільне заняття.

До слова, протистояння Реала з Челсі відбудеться 27 квітня та 5 травня. Стартові свистки пролунають о 22:00. Іншу півфінальну пару складають ПСЖ та Манчестер Сіті.

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