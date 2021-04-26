Наставник Реала визначився зі списком гравців, які захищатимуть честь клубу у двобої з лондонцями.

До заявки мадридського клубу на домашній матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі увійшли 22 гравці, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реал Мадрид – Челсі: прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Зінедін Зідан повернув до списку Тоні Крооса, який через травму пропускав останні два матчі "вершкових". З Челсі не зіграє травмований Менді, а також Вальверде, у якого діагностували коронавірус.

Нагадаємо, перша зустріч між цими суперниками відбудеться 27 квітня, матч-відповідь запланований на 5 травня.

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