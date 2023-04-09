Реал – Челсі: виграйте цінний приз за прогноз на матч Мудрика в Лізі чемпіонів
9 квітня 21:37 - Читать на русском
"Футбол 24" пропонує перевірити своє вміння прогнозувати результати матчів та отримати за це винагороду.
YouTube-канал "Футбол 24" разом з Favbet проводить конкурс перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Реал на власному полі зіграє з Челсі. Умови надзвичайно прості, не потребують від вас ніде реєструватися чи ризикувати своїми коштами.
Челсі знає, як перемагати Реал: Україні треба вболівати проти… Мудрика
Для того, щоб поборотися за якісний термос із брендовим маркуванням, потрібно просто у коментарях під цим відео спрогнозувати рахунок матчу Реал – Челсі. ВАЖЛИВО – свої прогнози пишіть у коментарях саме на YouTube, а не під цією новиною чи у інших соцмережах "Футбол 24".
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