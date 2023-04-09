YouTube-канал "Футбол 24" разом з Favbet проводить конкурс перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Реал на власному полі зіграє з Челсі. Умови надзвичайно прості, не потребують від вас ніде реєструватися чи ризикувати своїми коштами.

Челсі знає, як перемагати Реал: Україні треба вболівати проти… Мудрика

Для того, щоб поборотися за якісний термос із брендовим маркуванням, потрібно просто у коментарях під цим відео спрогнозувати рахунок матчу Реал – Челсі. ВАЖЛИВО – свої прогнози пишіть у коментарях саме на YouTube, а не під цією новиною чи у інших соцмережах "Футбол 24".