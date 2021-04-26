"Ми в півфіналі Ліги чемпіонів. Це дуже вимоглива стадія турніру. Багато чого буде залежати від дрібниць. Ми повинні зіграти бездоганно, думаючи про перемогу з самого початку. Зробимо все, щоб досягти позитивного результату.

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У Челсі збалансована команда. У них класні гравці. Вони можуть діяти по-різному. Важливо адаптуватися до гри швидкого і небезпечного суперника. Ми повинні добре оборонятися, працювати як одне ціле і не залишати супернику вільних зон.

Тібо Куртуа проводить дуже хороший сезон. Ми повинні звикнути до зміни ігрових схем по ходу матчів. Це непросте завдання, але мені це подобається. Футболісти добре знають один одного. Коли потрібно оборонятися, ми робимо це все разом. Важливо, щоб ми всі добре виконували свою роботу", – цитує Варана сайт УЄФА.

Нагадаємо, перша зустріч між цими суперниками відбудеться 27 квітня, матч-відповідь запланований на 5 травня.

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