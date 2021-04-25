Стало відомо, хто обслуговуватиме перший поєдинок 1/2 фіналу найпрестижнішого турніру Європи за участі іспанського та англійського грандів.

Зустріч Реала та Челсі довірили бригаді арбтрів на чолі з Данні Маккелі, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть нідерландському рефері асистенти Хессел Стеегстра та Ян де Вріс. Роль четвертого арбітра виконуватиме Орель Грінфельд, а за VAR відповідатиме Кевін Блом.

До слова, протистояння Реала з Челсі відбудеться 27 квітня, стартовий свисток пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований на 5 травня. Іншу півфінальну пару складають ПСЖ та Манчестер Сіті.

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