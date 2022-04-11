Наставник "вершкових" розповів про підготовку до матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти чинних переможців турніру, які вже завтра можуть скласти повноваження.

"Зрозуміло, що гра буде важкою, попри рахунок першого матчу. Всі це усвідомлюють. Треба зіграти так само, як у Лондоні, але, можливо, Реалу доведеться грати інакше. Челсі – дуже сильний суперник, якого потрібно поважати. Вони будуть боротися за півфінал.

Челсі в останню мить отримав підмогу на матч проти Реала в ЛЧ, але втратив Лукаку

Шанси Реала виграти Лігу чемпіонів? Вийти у фінал цього турніру дуже складно – не всі команди можуть це зробити, але ми можемо. Цій команді нічого не бракує, вона здатна на великі речі. Я казав про це ще на початку сезону", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, поєдинок Реал – Челсі стартує 12 квітня о 22:00 за Києвом. Перший матч на Стемфорд Брідж завершився перемогою мадридців 3:1 – хет-трик в активі Каріма Бензема.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ