Реал – Брюгге: участь Марсело під питанням, Іско може зіграти в матчі Ліги чемпіонів

Україна — 18:08 278
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Динамо – СК Дніпро-1: Михайличенко цікаво експериментує – 3 голи, з яких 2 скасовані в матчі УПЛ
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Динамо – СК Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ – Михайличенко дивує складом, Супряга проти своїхУкраїна — 16:57 3222
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Хацкевич може очолити московське ДинамоРосія — 13:49 1591
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"Золотий м'яч" – Федецькому, а Рібері нехай дружина вазу для квітів поставить". Правила життя Євгена КоноплянкиОвертайм — 12:17 5062
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"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія ШевченкаОвертайм — 11:00 7844