Реал – Брюгге: участь Марсело під питанням, Іско може зіграти в матчі Ліги чемпіонів

Марсело ще не до кінця відновився після травми і займався за індивідуальною програмою, Іско має шанси зіграти в матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге.

Реал провів тренування сьогодні, 29 вересня. Гравці, що брали участь у мадридському дербі з Атлетіко (0:0), займались відновлювальною роботою.

Атлетіко – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

Як повідомляє Marca, Марсело займався індивідуально, його участь у матчі з Брюгге під питанням. Іско попередньо може зіграти проти кривдника Динамо.

Матч Реал – Брюгге відбудеться 1 жовтня о 22:00 за київським часом.

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