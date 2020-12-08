Форвард Реала Лука Йовіч не зіграє у найближчих поєдинках мадридського клубу.

Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", у Йовіча виявили тендиніт привідного м'яза правої ноги.

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Офіційні терміни відновлення не повідомляються, проте ЗМІ припускають, що серб пропустить щонайменше 2-3 тижні. Окрім Йовіча, гру пропустить Вальверде, проте Мадрид може розраховувати на Серхіо Рамоса та Каріма Бензема.

Додамо, що в поточному сезоні сербський нападник провів 5 матчів, але без жодних результативних дій.

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