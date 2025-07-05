Реал та Борусія Д зіграють у чвертьфіналі Клубного ЧС-2025. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал – Борусія Д на Мет-Лайф Стедіумі розпочнеться о 23:00 за київським часом. Подивитись гру наживо можна на MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Безкоштовна трансляція доступна на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного. "Футбол 24" опише головні події в текстовому онлайні.

Клуб Роналду намагається перехопити зірку Реала в Арсенала

Андрій Лунін знову опинився у запасі. Український голкіпер жодного разу не виходив на поле під час турніру. Кіліан Мбаппе також опинився поза основою.

Стартовий склад Реала: Куртуа, Трент, Рюдігер, Чуамені, Хьойсен, Фран Гарсія, Вальверде, Гюлер, Беллінгем, Гонсало, Вінісіус.

Стартовий склад Борусії Д: Кобель, Бенсебаїні, Антон, Сюле, Свенссон, Гросс, Забітцер, Рюерсон, Адеємі, Брандт, Гірассі.