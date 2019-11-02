Реал – Бетіс: склади команд та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Реал приймає Бетіс у рамках 12-го туру іспанської Прімери. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Реал – Бетіс, розпочинається о 22:00 за київським часом. Реал має змогу скористатись сенсаційною поразкою Барселони й вийти на чисте перше місце Прімери, якщо, звісно ж, переграє Бетіс. "Зелено-білі" переживають не найкращі часи, посідаючи 16-у сходинку чемпіонату – 12 пунктів у активі.

Зідан категорично заперечив чутки про поділ гравців Реала на основних і дублерів

Зідан прогнозовано залишив поза заявкою Одріосолу, Маріано та Браїма Діаса. Окрім того Бейл та Лукас Васкес не тренувались з командою увесь минулий тиждень, тож також не зможуть взяти участь у сьогоднішньому матчі. Натомість у Бетіса точно не зіграють Карвальйо, Хаві Гарсія, Хуанмі та Дані Мартін.

Склади команд:

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Менді – Кроос, Модріч, Каземіро – Азар, Бензема, Родріго

Запасні: Ареола, Мілітао, Марсело, Вальверде, Йовіч, Іско, Вінісіус

Бетіс: Роблес – Бартра , Манді, Федаль, Сідней – Гуардадо, Каналес, Фекір – Лорен, Морено, Емерсон

Запасні: Марін, Барагган, Гонсалес, Гутьєрес, Тельйо, Хоакін