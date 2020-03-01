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Реал – Барселона: Зідан та його гравці отримали особливу мотивацію перед Ель Класіко

15:50 367 Читать на русском
Реал – Барселона: Зідан та його гравці отримали особливу мотивацію перед Ель Класіко
Зідан і Перес / Сайт Реала

Президент Реала Флорентіно Перес вирішив зустрітися з головним тренером Зінедіном Зіданом та його підопічними перед матчем 26 туру Прімери проти Барселони.

 

Бос мадридців вирішив підтримати команду перед битвою з принциповим суперником, інформує Marca.

Реал – Барселона: мадридці визначилися із заявкою на Ель Класіко

Перес запевнив, що довіряє Зідану і не буде робити різких висновків навіть у разі невдалого результату Ель Класіко. Форма "вершкових" у лютому не надто вражає – команда вилетіла з Кубка Іспанії, втратила перевагу над Барселоною в чемпіонаті і вдома поступилася Манчестер Сіті в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Барселона та Реал сьогодні (1 березня) зустрінуться в 26 турі Ла Ліги. Початок о 22:00. Наразі мадридці поступаються команді Сетьєна 2 очками.

Реал Мадрид – Барселона: анонс Ель Класіко, від якого залежить доля титулу

blog_ava
Реал Мадрид – Барселона: анонс Ель Класіко, від якого залежить доля титулу
09:00
3769
Теги
Флорентіно Перес Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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