Реал – Барселона: Зідан та його гравці отримали особливу мотивацію перед Ель Класіко

Президент Реала Флорентіно Перес вирішив зустрітися з головним тренером Зінедіном Зіданом та його підопічними перед матчем 26 туру Прімери проти Барселони.

Бос мадридців вирішив підтримати команду перед битвою з принциповим суперником, інформує Marca.

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Перес запевнив, що довіряє Зідану і не буде робити різких висновків навіть у разі невдалого результату Ель Класіко. Форма "вершкових" у лютому не надто вражає – команда вилетіла з Кубка Іспанії, втратила перевагу над Барселоною в чемпіонаті і вдома поступилася Манчестер Сіті в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Барселона та Реал сьогодні (1 березня) зустрінуться в 26 турі Ла Ліги. Початок о 22:00. Наразі мадридці поступаються команді Сетьєна 2 очками.

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