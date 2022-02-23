Реал – Барселона: затверджена дата останнього Ель Класіко сезону
Керівництво Ла Ліги визначило дату одного з найважливіших матчів чемпіонату.
Поєдинок Реал – Барселона в рамках 29-го туру Ла Ліги відбудеться 20 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
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Варто зауважити, що це буде третя й остання зустріч іспанських гігантів у нинішньому сезоні. Раніше Реал обіграв Барселону і в першому колі чемпіонату, і в півфіналі Суперкубка Іспанії. З національного Кубка обидві команди вже вилетіли, а у Європі продовжують боротьбу в різних турнірах.
До слова, після 25-ти зіграних турів Реал очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, а Барселона розташувалася на четвертій сходинці. Мадридці випереджають каталонців на 15 очок, але зіграли на один матч більше.
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