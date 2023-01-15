Реал Мадрид і Барселона розіграють Суперкубок Іспанії у Саудівській Аравії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Перше Ель-Класіко 2023 року. Поєдинок Реал Мадрид – Барселона стартує о 21:00 за київським часом. Обидві команди вийшли у фінал Суперкубка завдяки перемогам у серіях пенальті. Мадридці били 11-метрові краще за Валенсію, а Барса таким же чином пройшла Бетіс.

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Андрій Лунін, як і в півфіналі, залишився в запасі. Місце у воротах Реала з перших хвилин займе Тібо Куртуа.

Онлайн-трансляція матчу Реал Мадрид – Барселона доступна на Setanta Sports (за наявності відповідної підписки). Стежити за основними подіями Ель-Класіко можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на фінал Суперкубка Іспанії

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді – Кроос, Модріч, Камавінга – Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кунде, Крістенсен, Бальде – Бускетс, Гаві, де Йонг – Дембеле, Лєвандовскі, Педрі.

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