Реал зіграє з Барселоною у 32 турі чемпіонату Іспанії 2023/24. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий свисток матчу Реал – Барселона пролунає о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на платформі MEGOGO. За основними подіями також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

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Андрій Лунін, як завжди, вийде в основі команди Карло Анчелотті. Наразі "вершкові" лідирують у турнірній таблиці Ла Ліги з 78 балами. Барселона розташувалась на восьмій сходинці і відстає від Реала на вісім пунктів.

Стартові склади:

Реал:

Барселона: