toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТАР

Реал – Барселона: Рівалдо назвав гравця, який би допоміг Мессі та компанії уникнути поразки

00:47 223 Читать на русском
Реал – Барселона: Рівалдо назвав гравця, який би допоміг Мессі та компанії уникнути поразки
Реал – Барселона / Фото Marca

Легенда Барселони Рівалдо поділився враженнями від поєдинку 26-го туру Прімери проти Реала (0:2).

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

"Барсі бракує Суареса, а коли він відсутній всю відповідальність перекладають на Мессі. Коли команда програє, всі питають, що трапилося з Мессі? Він завжди є мішенню для розчарованих фанів, коли справи йдуть не так добре, але це несправедливо.

Суарес розповів про свого наступника у Барселоні

Без Луїса Суареса Барселона багато програє, тому що, крім Мессі, у них немає іншого гравця, здатного здивувати противників. Уругваєць багато працює і тероризує оборону противника своєю сміливістю.

На даний момент Мессі – єдиний гравець Барселони, який бере на себе відповідальність за м'яч, б'є з-за меж штрафного і намагається вивести з рівноваги захисників суперника. Схоже, ніхто в команді не здатний допомогти йому у цій справі", – цитує Рівалдо Betfair.

Нагадаємо, Суарес продовжує відновлюватись від травми і ризикує пропустити залишок сезону. Після 26-ти турів Ла Ліги Реал випереджає каталонців на одне очко.

Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІ

blog_ava
УЄФА оголосив господарів фіналу Ліги Європи та Суперкубка УЄФА 2022 року
2 березня
14547
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія Рівалдо Реал Мадрид - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
3
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук