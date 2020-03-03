Реал – Барселона: Рівалдо назвав гравця, який би допоміг Мессі та компанії уникнути поразки

Легенда Барселони Рівалдо поділився враженнями від поєдинку 26-го туру Прімери проти Реала (0:2).

"Барсі бракує Суареса, а коли він відсутній всю відповідальність перекладають на Мессі. Коли команда програє, всі питають, що трапилося з Мессі? Він завжди є мішенню для розчарованих фанів, коли справи йдуть не так добре, але це несправедливо.

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Без Луїса Суареса Барселона багато програє, тому що, крім Мессі, у них немає іншого гравця, здатного здивувати противників. Уругваєць багато працює і тероризує оборону противника своєю сміливістю.

На даний момент Мессі – єдиний гравець Барселони, який бере на себе відповідальність за м'яч, б'є з-за меж штрафного і намагається вивести з рівноваги захисників суперника. Схоже, ніхто в команді не здатний допомогти йому у цій справі", – цитує Рівалдо Betfair.

Нагадаємо, Суарес продовжує відновлюватись від травми і ризикує пропустити залишок сезону. Після 26-ти турів Ла Ліги Реал випереджає каталонців на одне очко.

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