Реал – Барселона: Мессі проти прокляття супермена, в яке складно повірити

Ліонель Мессі забив 50 голів за 71 матч Кубка Іспанії. Перед вирішальною битвою проти Реала за фінал Копа дель Рей Барса покладає на 31-річного аргентинця головні сподівання. Однак є один історичний нюанс.

Сьогодні, 27-го лютого, о 22:00 інтерес значної частини планети знову на пару годин завоює протистояння Реал Мадрид – Барселона. Каталонці змушені забивати після домашньої нічиєї 1:1 у першому півфіналі Кубка Іспанії. Чи впораються з цим завданням Мессі і компанія? Мадридське видання Marca красиво акцентує увагу на вразливому місці найкращого бомбардира в історії Ель Класіко. Матчі проти "королів" у Кубку Іспанії стали для Лео чимсь на зразок криптоніта для Супермена – фактично єдиної ахіллесової п'яти, яка мусить бути в кожного міфологізованого героя.

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Він є безапеляційно найкрутішим голеадором за весь період дуелей головних команд Мадрида і Каталонії. З тих, хто досі грає за Реал чи Барсу, Мессі може обігнати (і то вкрай теоретично) лише Луїс Суарес (10 голів). Ліонель забив у Класіко в межах всіх турнірів неймовірні 26 м'ячів за 39 матчів, залишивши далеко позаду всіх легенд клубів і навіть Кріштіану Роналду (18). Здавалось би, ось вона – смертельна зброя, яка принесе путівку до фіналу Копи. Та насправді не все так просто.

Практично завжди, відколи Ернесто Вальверде очолив Барселону, Мессі був головним рятівником у безнадійних ситуаціях. Цей аргентинський супермен регулярно виводив "синьо-гранатових" з повного мороку, як це було, зокрема, на останніх вихідних у завжди проблемній Севільї. Лео тримає свій піковий рівень, як може мало який спортсмен у світі. Випускник клубної академії Ла Масії, однак, має на клубному та міжнародному рівні дві нездоланні перешкоди. І це вже значною мірою момент з тонкого світу психології, бо він неодноразово демонстрував, що для нього не існує нічого неможливого на полі.

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Йому потрібно буде здолати цю перешкоду в середу, аби повести команду Вальверде за черговим титулом. Лідер Барселони в рамках Кубка Іспанії забиває у середньому 0,70 гола за гру. Від нього постраждали загалом 22 команди із 24-х можливих, але серед них немає... Реала. Найбільше від нього намучилися Атлетік, Хетафе (по 6 разів) та інший мадридський клуб Атлетіко (5). Кожному супернику діставалось як мінімум по одному голу, крім Граменета, з яким ще в далекому 2004-му грав лише раз, і того ж таки Реала.

Це вже не перший бар'єр, який довго не давався Лео. Раніше був 10-матчевий відрізок без голів у матчах на полі команд англійської Прем'єр-ліги, який вдалось перервати проти Манчестер Сіті в лютому 2014-го. Тепер він з 8-ї спроби намагатиметься перервати свою похмуру суху серію дуелей з Реалом у Кубку Іспанії. Це справді якийсь містичний феномен, якщо враховувати, скільки всього він виграв і приніс Барселоні своїми голами в нереальній для простої людини кількості.

Він не забивав у кубкових протистояннях... у дебютній грі проти Граменета і у 7-и матчах проти Мадрида. При цьому Реал – одна з улюблених його жертв, особливо на Сантьяго Бернабеу, де забив 15 разів у чемпіонаті Іспанії та єврокубках. У рамках Кубка Короля аргентинець перемагав "королів" лише раз – 7 років тому це був перший чвертьфінал і саме бій в Мадриді, де в усіх інших турнірах він забиває найпринциповішому суперникові більше, ніж на Камп Ноу. Натомість в пасиві Мессі відразу 3 фіаско, два з яких у фіналах. Це третина від усіх його поразок у Кубку Іспанії.

У різний час голкіпери Реала Ікер Касільяс, Дієго Лопес і Кейлор Навас зупиняли Лео на його кубковому шляху. Вони приєднались до Хуана Карлоса Кастільї – маловідомого екс-голкіпера клубів з другого і третого дивізіонів, який зробив це першим. Навас має протистояти Мессі і цього вечора. Реал є 4-ю улюбленою жертвою "Ла Пульги", тішать себе фанати Барселони у день вирішального півфіналу. Більше, ніж у воротах мадридських "вершкових" (26), Мессі відзначався тільки проти Валенсії (27), Атлетіко (28) і Севільї (космічні 36 голів за 37 матчів).

Забити нарешті і вибити Реал Соларі з Кубка буде надскладним завданням – Барселона Вальверде за результатами зовсім не перевершує свого суперника, якщо брати до уваги суто період правління аргентинського тренера. Це буде один з перших фіналів сезону – за 3 місяці до кінця і вирішальної битви за Копу. На що він буде схожий? На матч Лео як безпорадного лідера збірної Аргентини, з якою так нічого і не виграв, або ж фінал безжального снайпера Барси – все значною мірою залежить від нього. На кону не лише титул, але й імпульс до перемоги у Прімері, адже вже за декілька днів якась із команд підійде до чемпіонатного Класіко з психологічною перевагою тріумфатора.

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