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Реал – Барселона: Мессі проти прокляття супермена, в яке складно повірити

17:40 2123 Читать на русском
Реал – Барселона: Мессі проти прокляття супермена, в яке складно повірити
Реал Мадрид – Барселона: чи вдасться Мессі побороти своє жахіття?
Тарас Котів Тарас Котів

Ліонель Мессі забив 50 голів за 71 матч Кубка Іспанії. Перед вирішальною битвою проти Реала за фінал Копа дель Рей Барса покладає на 31-річного аргентинця головні сподівання. Однак є один історичний нюанс.

Сьогодні, 27-го лютого, о 22:00 інтерес значної частини планети знову на пару годин завоює протистояння Реал Мадрид – Барселона. Каталонці змушені забивати після домашньої нічиєї 1:1 у першому півфіналі Кубка Іспанії. Чи впораються з цим завданням Мессі і компанія? Мадридське видання Marca красиво акцентує увагу на вразливому місці найкращого бомбардира в історії Ель Класіко. Матчі проти "королів" у Кубку Іспанії стали для Лео чимсь на зразок криптоніта для Супермена – фактично єдиної ахіллесової п'яти, яка мусить бути в кожного міфологізованого героя.

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Він є безапеляційно найкрутішим голеадором за весь період дуелей головних команд Мадрида і Каталонії. З тих, хто досі грає за Реал чи Барсу, Мессі може обігнати (і то вкрай теоретично) лише Луїс Суарес (10 голів). Ліонель забив у Класіко в межах всіх турнірів неймовірні 26 м'ячів за 39 матчів, залишивши далеко позаду всіх легенд клубів і навіть Кріштіану Роналду (18). Здавалось би, ось вона – смертельна зброя, яка принесе путівку до фіналу Копи. Та насправді не все так просто.

Практично завжди, відколи Ернесто Вальверде очолив Барселону, Мессі був головним рятівником у безнадійних ситуаціях. Цей аргентинський супермен регулярно виводив "синьо-гранатових" з повного мороку, як це було, зокрема, на останніх вихідних у завжди проблемній Севільї. Лео тримає свій піковий рівень, як може мало який спортсмен у світі. Випускник клубної академії Ла Масії, однак, має на клубному та міжнародному рівні дві нездоланні перешкоди. І це вже значною мірою момент з тонкого світу психології, бо він неодноразово демонстрував, що для нього не існує нічого неможливого на полі.

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Йому потрібно буде здолати цю перешкоду в середу, аби повести команду Вальверде за черговим титулом. Лідер Барселони в рамках Кубка Іспанії забиває у середньому 0,70 гола за гру. Від нього постраждали загалом 22 команди із 24-х можливих, але серед них немає... Реала. Найбільше від нього намучилися Атлетік, Хетафе (по 6 разів) та інший мадридський клуб Атлетіко (5). Кожному супернику діставалось як мінімум по одному голу, крім Граменета, з яким ще в далекому 2004-му грав лише раз, і того ж таки Реала.

Це вже не перший бар'єр, який довго не давався Лео. Раніше був 10-матчевий відрізок без голів у матчах на полі команд англійської Прем'єр-ліги, який вдалось перервати проти Манчестер Сіті в лютому 2014-го. Тепер він з 8-ї спроби намагатиметься перервати свою похмуру суху серію дуелей з Реалом у Кубку Іспанії. Це справді якийсь містичний феномен, якщо враховувати, скільки всього він виграв і приніс Барселоні своїми голами в нереальній для простої людини кількості.

Він не забивав у кубкових протистояннях... у дебютній грі проти Граменета і у 7-и матчах проти Мадрида. При цьому Реал – одна з улюблених його жертв, особливо на Сантьяго Бернабеу, де забив 15 разів у чемпіонаті Іспанії та єврокубках. У рамках Кубка Короля аргентинець перемагав "королів" лише раз – 7 років тому це був перший чвертьфінал і саме бій в Мадриді, де в усіх інших турнірах він забиває найпринциповішому суперникові більше, ніж на Камп Ноу. Натомість в пасиві Мессі відразу 3 фіаско, два з яких у фіналах. Це третина від усіх його поразок у Кубку Іспанії.

У різний час голкіпери Реала Ікер Касільяс, Дієго Лопес і Кейлор Навас зупиняли Лео на його кубковому шляху. Вони приєднались до Хуана Карлоса Кастільї – маловідомого екс-голкіпера клубів з другого і третого дивізіонів, який зробив це першим. Навас має протистояти Мессі і цього вечора. Реал є 4-ю улюбленою жертвою "Ла Пульги", тішать себе фанати Барселони у день вирішального півфіналу. Більше, ніж у воротах мадридських "вершкових" (26), Мессі відзначався тільки проти Валенсії (27), Атлетіко (28) і Севільї (космічні 36 голів за 37 матчів).

Забити нарешті і вибити Реал Соларі з Кубка буде надскладним завданням – Барселона Вальверде за результатами зовсім не перевершує свого суперника, якщо брати до уваги суто період правління аргентинського тренера. Це буде один з перших фіналів сезону – за 3 місяці до кінця і вирішальної битви за Копу. На що він буде схожий? На матч Лео як безпорадного лідера збірної Аргентини, з якою так нічого і не виграв, або ж фінал безжального снайпера Барси – все значною мірою залежить від нього. На кону не лише титул, але й імпульс до перемоги у Прімері, адже вже за декілька днів якась із команд підійде до чемпіонатного Класіко з психологічною перевагою тріумфатора.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

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