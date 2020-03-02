Реал – Барселона: Мессі має катастрофічну статистику в матчах проти мадридців після відходу Роналду

Форвард Барселони Ліонель Мессі не зміг відзначитись голом у центральному матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії проти Реала (0:2).

Ліонель Мессі не може відзначитись у воротах Реала після відходу Кріштіану Роналду з Мадрида.

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Лео провів 5 матчів проти Реала без португальця, проте в жодному не зміг забити. Цікаво, що Мессі забивав у ворота "вершкових" у травні 2018 року в останньому Класіко проти Роналду. Тоді поєдинок завершився 2:2, а за Реал відзначився Кріштіану.

Нагадаємо, Реал переграв Барселону (2:0) в Ель Класіко та очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

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