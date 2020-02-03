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Реал – Барселона: Ла Ліга затвердила дату Ель Класіко

18:15 40 Читать на русском
Реал – Барселона: Ла Ліга затвердила дату Ель Класіко
Реал – Барселона / Marca

Іспанська Ла Ліга склала графік матчів 26-го туру чемпіонату, серед яких виділяється зустріч двох грандів – Реала та Барселони.

 

Мадридский Реал та Барселона зустрінуться 1 березня в рамках чемпіонату Іспанії, інформує офіційний сайт Ла Ліги.

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Вже відомий і час початку гри – Ель Класіко заплановане на 22:00. Додамо, що зустріч першого кола довелось переносити через заворушення по всій Барселоні. Нагадаємо, що той поєдинок 10-го туру Ла Ліги завершився 0:0.

До слова, Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 49 пунктів. Барселона має на 3 очки менше.

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