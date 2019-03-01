Реал – Барселона: команди оголосили заявки на матч

Реал та Барселона назвали гравців, які зможуть зіграти в матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії.

Наставники команд чергового Ель Класіко оголосили цілком прогнозовані заявки на матч, тому завтра суперники зможуть зіграти найсильнішими складами.

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В заявці Реала присутній капітан "вершкових" Серхіо Рамос, який ризикує пропустити поєдинок через травму. А от Кевін-Прінс Боатенг не буде присутнім навіть на лавці для запасних каталонців вже у четвертій грі поспіль.

Матч Реал – Барселона відбудеться в суботу, 2 березня. Стартовий свисток на стадіоні Сантьяго Бернабеу пролунає о 21:45.

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