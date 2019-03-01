Реал – Барселона: каталонці зіграють у спеціальній ретро-формі

Барселона в матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії проти Реала планує зіграти в спеціальному комплекті форми.

Технічний спонсор Барселони компанія Nike на честь 20-річчя співпраці підготувала для команди ретро-комплект форми спеціально для Ель Класіко, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що екіпірування буде нагадувати форму, в якій гравці Барселони виступали в сезоні-1998/1999. Футболки надійдуть в продаж за ціною 140 євро за автентичну версію і 90 євро за репліку.

Матч Реал – Барселона відбудеться в п'ятницю, 2 березня. Стартовий свисток на стадіоні Сантьяго Бернабеу пролунає о 21:45.

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