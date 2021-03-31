Захисник Жерар Піке повернувся у загальну групу і готується вийти на поле, повідомляє Marca.

Азар пропустить Ель Класіко внаслідок чергової травми

Ветеран Барселони зазнав травми у героїчному матчі півфіналу Кубка Іспанії проти Севільї (3:0) і пропустив майже весь березень. Повернення Піке є вкрай важливим для "блаугранас", оскільки 10 квітня відбудеться останнє Класіко в сезоні. Імовірно, 34-річного центрбека побережуть у поєдинку з Вальядолідом (5 квітня), щоб він спокійно готувався до Реала.

Додамо, що каталонці та "вершкові" не мають жодного права втрачати очки в чемпіонаті – відставання від Атлетіко складає 4 і 6 очок відповідно.

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