Барселона має серйозні кадрові труднощі перед першим півфіналом Кубка Іспанії проти Реала.

Лєвандовскі цього разу не зіграє / EFE

Каталонський клуб оголосив заявку з 21 футболіста, який вирушив до Мадрида.

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Хаві має 3 відчутні втрати перед черговим Класіко сезону. Роберт Лєвандовскі приєднався у лазареті до Усмана Дембеле та Педрі. Усі троє – абсолютно основні гравці Барселони у нинішньому сезоні. Підмінити Лєвандовскі може спробувати Ансу Фаті, який якраз відновився після мікропошкодження.

Нагадаємо, поєдинок Реал – Барселона на Сантьяго Бернабеу розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь у Каталонії повинен відбутися 5 квітня.

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