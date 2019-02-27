Реал – Барселона: Іско не потрапив до заявки "галактікос" на матч Кубка Іспанії

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі визначився з виконавцями, які зможуть взяти участь у матчі-відповіді Кубка Іспанії проти Барселони.

На півфінальний Кубка Іспанії проти Барселони наставник Реала Сантьяго Соларі візьме 20-х гравців. Зазначимо, що у списку відсутній Іско, який не грає з 8 лютого через проблеми зі спиною. Окрім цього, Маріано, Вальєхо та Браїм Діас не потрапили до заявки, повідомляє AS.

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Голкіпери: Навас, Куртуа, Л. Зідан;

Захисники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одріосола, Регілон;

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Ф. Вальверде, Асенсіо, Себальйос;

Форварди: Бензема, Бейл, Лукас Васкес, Вінісіус.

Нагадаємо, перший півфінальний поєдинок на Камп Ноу завершився внічию 1:1. Матч-відповідь зіграють на Сантьяго Бернабеу сьогодні, 27 лютого. Початок зустрічі о 22 годині за Києвом.

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