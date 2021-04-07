Реал та Барселона дізнались ім'я арбітра, який розсудить доленосне Ель Класіко у рамках 30-го туру Ла Ліги.

Бригада Матеу Лаоса отримала призначення на поєдинок 30-го туру Ла Ліги між Реалом та Барселоною, повідомляє Radio Marca.

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Суддівський Комітет розглядав кандидатури Де Бургоса Бенгоечеа та Мунуери Монтери, проте вирішив змінити рішення та обрав Лаоса, який сьогодні, 7 квітня, розсудить ПСЖ та Баварію. Додамо, що ім'я головного арбітра на Ель Класіко офіційно оголосять вже завтра.

Лаос славиться своєю грою на публіку, невимушеними суперечками з гравцями, бажанням завжди перебувати на першому плані. Водночас, для нього немає авторитетів на полі і він не соромиться роздавати картки навіть зіркам.

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