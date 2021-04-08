"Мессі здатен зробити на полі все, з ним потрібно діяти обережно. Ми вже знаємо, що він дуже небезпечний. Ще у Барси хороший воротар.

Бензема визнаний найкращим гравцем Ла Ліги у березні

Класіко – це найкращий матч у світі. Не тільки для мене, але і для всіх нас, тому що в цій грі зустрічаються дві команди з великою історією. Цей матч завжди має велике значення.

Нас чекає складна гра. Ми зустрінемося з командою, яка любить володіти м'ячем, як і ми. Результат гри буде вирішуватись у центрі поля, як і в матчі першого кола. Ми вийдемо на поле, щоб перемогти, тому що для нас це як фінал.

Переможець Ла Ліги визначиться наприкінці чемпіонату. Ми повинні вийти на поле з таким настроєм, ніби нам належить провести фінал", – цитує Бензема Mundo Deportivo.

Чергове Класіко відбудеться вже 10 квітня, початок о 22:00. Барселона та Реал підходять до поєдинку на 2-му і 3-му місцях відповідно, різниця між командами становить два очки.

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