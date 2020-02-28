Реал – Барселона: Альба повернувся до тренувань напередодні Ель Класіко

Захисник Барселони Жорді Альба відновився після нещодавнього пошкодження та провів перше тренування після травми.
Барселона провела тренування напередодні центрального поєдинку 26-го туру чемпіонату Іспанії, повідомляє офіційний твіттер каталонців.
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Разом з командою займався і Жорді Альба, який зазнав пошкодження в поєдинку 24-го туру проти Хетафе. Іспанець взяв участь у першій частині тренування.
Зазначимо, що вже 1 березня відбудеться центральний матч чемпіонату Іспанії Реал – Барселона, початок о 22:00.
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