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Реал – Барселона: Альба повернувся до тренувань напередодні Ель Класіко

18:49 318 Читать на русском
Реал – Барселона: Альба повернувся до тренувань напередодні Ель Класіко
Жорді Альба / твіттер ФК Барселона

Захисник Барселони Жорді Альба відновився після нещодавнього пошкодження та провів перше тренування після травми.

 

Барселона провела тренування напередодні центрального поєдинку 26-го туру чемпіонату Іспанії, повідомляє офіційний твіттер каталонців.

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Разом з командою займався і Жорді Альба, який зазнав пошкодження в поєдинку 24-го туру проти Хетафе. Іспанець взяв участь у першій частині тренування.

Зазначимо, що вже 1 березня відбудеться центральний матч чемпіонату Іспанії Реал – Барселона, початок о 22:00.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид - Барселона Жорді Альба Жорді Альба Барселона Барселона
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