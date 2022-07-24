Барселона мінімально перемогла Реал у спарингу в американському турне. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

На старті Вальверде та Фаті обмінялись небезпечними пострілами, але забити вдалось Рафіньї. Мілітао, вибиваючи м'яч, скинув просто на зіркового новачка Барси, а той другим дотиком вгатив у дев'ятку.

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Реал намагався відігратись, але був ближчим до того, щоб пропустити вдруге. Рятував лише Куртуа. Тібо, до слова, був єдиним гравцем, який провів на полі увесь поєдинок. На мадридців чекають ще спаринги проти Амеріки та Ювентуса, на "блаугранас" – проти Юве, Нью-Йорк Ред Буллз та Пумаса.