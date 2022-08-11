УЄФА обрав гравця, який став найкращим під час поєдинку між Реалом та Айнтрахтом за Суперкубок УЄФА.

Звання найкращого гравця матчу за версією УЄФА дісталось опорному півзахиснику Реала Каземіро, повідомляє офіційний сайт союзу.

Реал – Айнтрахт – 2:0 – відео голів та огляд Суперкубка УЄФА з досягненням Бензема

"Надавав балансу грі Реала, коли той атакував. Незмінно вигравав м'яч на дуже важливій ділянці поля, надавши підтримку центральним захисникам. Став також автором першої гольової передачі", – зазначив один з технічних спостерігачів УЄФА.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА у фінському Хельсінкі Реал забив у ворота Айнтрахта два сухих голи і став володарем 5-го у своїй історії такого трофею. Один із голів в активі Бензема, який став другим найкращим бомбардиром клубу в історії.

Реал виграв 5-й Суперкубок УЄФА, здобувши перемогу над Айнтрахтом – Бензема став другим бомбардиром клубу