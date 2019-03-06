Реал – Аякс: фантастичний фінт Тадіча визнаний найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів

Півзахисник Аякса Душан Тадіч став одним із героїв матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Тадіч у вчорашньому матчі відзначився забитим м'ячем та двома результативними передачами.

Реал – Аякс – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Фантастичним вийшов другий гол у ворота мадридців. Тадіч красивим фінтом прибрав зі свого шляху Каземіро, виконав точну передачу в чужий штрафний на Нереса, де Давід точним ударом вразив ворота Куртуа. Прес-служба УЄФА назвала цей епізод найкращим моментом дня в Лізі чемпіонів.

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