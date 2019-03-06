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Реал – Аякс: фантастичний фінт Тадіча визнаний найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів

12:12 1632 Читать на русском
Реал – Аякс: фантастичний фінт Тадіча визнаний найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів
Душан Тадіч / фото із соцмереж

Півзахисник Аякса Душан Тадіч став одним із героїв матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Тадіч у вчорашньому матчі відзначився забитим м'ячем та двома результативними передачами.

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Фантастичним вийшов другий гол у ворота мадридців. Тадіч красивим фінтом прибрав зі свого шляху Каземіро, виконав точну передачу в чужий штрафний на Нереса, де Давід точним ударом вразив ворота Куртуа. Прес-служба УЄФА назвала цей епізод найкращим моментом дня в Лізі чемпіонів.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс Відеоновини Аякс Аякс Душан Тадіч Душан Тадіч
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