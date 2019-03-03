Реал – Аякс: Брих обслуговуватиме матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч-відповідь 1/8фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Аяксом.

Зустріч судитиме німецька бригада суддів на чолі з Феліксом Брихом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Рада футбольних асоціацій оголосила про низку змін в правилах футболу

На лініях йому будуть допомагати Марк Борш і Штефан Лупп. Четвертий арбітр – Даніель Зіберт. У кімнаті для переглядів відеоповторів будуть працювати Бастіан Данкерт та Марко Фрітц.

Нагадаємо, перша зустріч між Аяксом та Реалом завершилася перемогою "галактікос" з рахунком 2:1. Матч-відпоівдь зіграють на Сантьяго Бернабеу у вівторок, 5 березня.

Реал – Барселона: Мадрид капітулює перед безжальним класом, історичне фіаско – воно ще гірше, ніж 0:3