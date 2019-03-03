toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
КАРПАТИ - ЛЬВІВ ЗОРЯ - ВОРСКЛА ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал – Аякс: Брих обслуговуватиме матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

13:59 93 Читать на русском
Реал – Аякс: Брих обслуговуватиме матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фелікс Брих / фото з Twitter

УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч-відповідь 1/8фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Аяксом.

 

Зустріч судитиме німецька бригада суддів на чолі з Феліксом Брихом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Рада футбольних асоціацій оголосила про низку змін в правилах футболу

На лініях йому будуть допомагати Марк Борш і Штефан Лупп. Четвертий арбітр – Даніель Зіберт. У кімнаті для переглядів відеоповторів будуть працювати Бастіан Данкерт та Марко Фрітц.

Нагадаємо, перша зустріч між Аяксом та Реалом завершилася перемогою "галактікос" з рахунком 2:1. Матч-відпоівдь зіграють на Сантьяго Бернабеу у вівторок, 5 березня.

Реал – Барселона: Мадрид капітулює перед безжальним класом, історичне фіаско – воно ще гірше, ніж 0:3

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Ліга чемпіонів Арбітри Фелікс Брих Фелікс Брих Реал Мадрид - Аякс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
26
хв
Карпати
17:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук