Реал – Атлетіко: Зідан оцінив гру підопічних у дербі

Головний тренер Реала Зінедін Зідан залишився задоволений грою проти Атлетіко (1:0) в рамках 22-го туру Ла Ліги.

"Ми дуже задоволені, ми розраховували на такий результат. Перший тайм видався дуже складним, тому що суперник грав чудово. У другій половині ми додали, діяли більш інтенсивно. Провина за гру в першому таймі лежить на мені. Не люблю робити заміни в перерві, але необхідно було що-небудь міняти.

Реал – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Мені довелося замінити Іско і Крооса, тому що мені не подобалася наша гра. Але винні не футболісти, а я. Довелося внести зміни, і це було зроблено. Другий тайм був кращим за всіма показниками.

Ми були дуже зібраними як при володінні м'ячем, так і без нього. Ми створювали вільні зони, швидко переводили м'яч з однієї частини поля на іншу, здійснюючи лише кілька дотиків. Гол став результатом швидких дій. Я радий за них, оскільки вони б'ються на полі. Коли у нас виникають складнощі, ми не опускаємо руки.

Наша команда продовжує битися до кінця, і оплески фанатів в кінці матчу – найкраще тому підтвердження. Атлетіко добре захищається. Потрібно було грати більш агресивно. У дербі не обійтися без проблем, легких матчів не буває. Але ми все ж перемогли в дуже важливій грі, і потрібно продовжувати в тому ж дусі.

Щодо Бейла, то він був в моєму розпорядженні, але я випустив інших гравців. Однак він залишається частиною команди, і я розраховую на нього до кінця", – цитує Бейла BBC.

Перемога дозволила Реалу закріпитись на першій сходинці Прімери, відірвавшись від Барселони на 6 очок.

Реал мінімально переграв Атлетіко та відірвався від Барселони на вершині Прімери