"Ми погано розпочали матч, Реал зробив це краще. Вони більше володіли м'ячем, краще розташовувалися на полі.

Реал Мадрид – Атлетіко – 2:0 – відео голів і огляд матчу

У другому таймі ми спробували варіант з Лемаром, але не досягли успіху. Гра змінилася, але ми пропустили гол, який залишив нас поза грою. Треба продовжувати працювати і вдосконалюватися.

Невдоволення Феліша після заміни? Мені потрібні були свіжі гравці в атаці і в центрі поля. Ініціативою більше володів Реал. Ми не змогли забити гол, який допоміг би нам повернутися в гру.

Я розумію невдоволення. Знаю, що коли виходиш на поле, завжди хочеться дати команді якомога більше. Ви повинні розпитати гравця, який злиться. Я можу сказати вам те, що я думаю, що, можливр, він хоче відіграти всі 90 хвилин, проявити себе краще... Є тисячі деталей.

Чи був Реал кращим? Можливо, але вони точно були точнішими і переконливішими. Відповідальність за результат? Як і завжди, на це дуже просто відповісти. Ми, тренери, завжди вважали себе відповідальними за все протягом дев'яти років", – цитує Сімеоне Marca.

Додамо, після 13-ти зіграних турів "вершкові" розташувались третіми з 23 очками в активі. Атлетіко залишився першим, маючи 26 залікових пунктів.

Реал переграв Атлетіко: депресивне дербі з дебютним фіаско "матрацників", тріумф Зідана, перформанс Крооса та Васкеса