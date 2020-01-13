Реал – Атлетіко: Рамос хотів присоромити Облака, але відмовився від авантюри

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував вирішальний пенальті у ворота Атлетіко, який подарував його команді тріумф у Суперкубку Іспанії (0:0, пен. 4:1).

"Я завжди б'ю пенальті четвертим через забобони, а не через те, що хочу зробити переможний удар. Я планував пробити пенальті в стилі Панєнки, але у мене дуже сильно боліла гомілка.

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Я не міг зробити багато маленьких кроків через біль. У мене є пошкодження, але як тільки ти потрапляєш на поле, то забуваєш про біль", – цитує Рамоса madridistanews.

Нагадаємо, через пошкодження 33-річний захисник не зможе допомогти своїй команді протягом двох тижнів.

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