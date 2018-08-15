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Реал – Атлетіко: Куртуа ризикує не потрапити у заявку на матч, шанс для Луніна

11:32 999 Читать на русском
Реал – Атлетіко: Куртуа ризикує не потрапити у заявку на матч, шанс для Луніна
Тібо Куртуа / фото: ФК Реал

Новоспечений голкіпер Реала Тібо Куртуа не дебютує у складі "вершкових" в маті за Суперкубок УЄФА проти Атлетіко.

Наставник Реала Хулен Лопетегі не планує включати воротаря Тібо Куртуа в заявку на матч проти Атлетіко, повідомляє AS. Бельгієць нещодавно перейшов з Челсі і провів з командою лише 5 тренувань.

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Зазначається, що в матчі за Суперкубок УЄФА у стартовому складі "вершкових" точно з'явиться Кейлор Навас. Українець Андрій Лунін повинен стати другим після костаріканця.

Саме ці два голкіпери брали участь у двосторонній грі на тренуванні мадридців напередодні матчу проти Атлетіко. Лука Зідан, Кіко Касілья та Тібо Куртуа тренувалися окремо.

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Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид
до матчу
9
год
:
17
хв
Атлетіко
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Реал Мадрид - Атлетіко Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Суперкубок УЄФА Андрій Лунін Андрій Лунін Кейлор Навас Кейлор Навас
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