Реал – Атлетіко: Куртуа ризикує не потрапити у заявку на матч, шанс для Луніна

Новоспечений голкіпер Реала Тібо Куртуа не дебютує у складі "вершкових" в маті за Суперкубок УЄФА проти Атлетіко.

Наставник Реала Хулен Лопетегі не планує включати воротаря Тібо Куртуа в заявку на матч проти Атлетіко, повідомляє AS. Бельгієць нещодавно перейшов з Челсі і провів з командою лише 5 тренувань.

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Зазначається, що в матчі за Суперкубок УЄФА у стартовому складі "вершкових" точно з'явиться Кейлор Навас. Українець Андрій Лунін повинен стати другим після костаріканця.

Саме ці два голкіпери брали участь у двосторонній грі на тренуванні мадридців напередодні матчу проти Атлетіко. Лука Зідан, Кіко Касілья та Тібо Куртуа тренувалися окремо.

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