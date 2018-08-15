toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок УЄФА
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Реал – Атлетіко: Коста забив найшвидший гол в історії Суперкубка УЄФА

22:29 3936 Читать на русском
Реал – Атлетіко: Коста забив найшвидший гол в історії Суперкубка УЄФА
Реал – Атлетіко: Коста забив найшвидший гол в історії Суперкубка УЄФА

Нападник Атлетіко Дієго Коста встановив рекорд Суперкубка УЄФА.

Мадридські Реал та Атлетіко змагаються за Суперкубок УЄФА.

Вже на 1-й хвилині нападник "матрацників" Дієго Коста відкрив рахунок у матчі.

Реал – Атлетіко – відео гола Кости

Це найшвидший гол в історії Суперкубка УЄФА, повідомляє Twitter Mister Chip.

Раніше рекорд належав гравцеві Рейнджерса Алексу Макональду, який забив Аяксу на 2-й хвилині у 1973 році.

Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА-2018

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид

live 94'
2 : 2
Атлетіко
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Суперкубок УЄФА Реал Мадрид - Атлетіко Відеоновини Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
0
хв
Жальгіріс
20:00
Севілья
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук