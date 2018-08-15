Реал – Атлетіко: Коста забив найшвидший гол в історії Суперкубка УЄФА

Нападник Атлетіко Дієго Коста встановив рекорд Суперкубка УЄФА.

Мадридські Реал та Атлетіко змагаються за Суперкубок УЄФА.

Вже на 1-й хвилині нападник "матрацників" Дієго Коста відкрив рахунок у матчі.

Реал – Атлетіко – відео гола Кости

Це найшвидший гол в історії Суперкубка УЄФА, повідомляє Twitter Mister Chip.

Раніше рекорд належав гравцеві Рейнджерса Алексу Макональду, який забив Аяксу на 2-й хвилині у 1973 році.

Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА-2018